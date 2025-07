Duitser Lipowitz verrast door witte trui in Tour

LUCHON-SUPERBAGNÈRES (ANP/RTR) - De Duitser Florian Lipowitz is na het uitvallen van de Belg Remco Evenepoel opgeklommen naar de derde plaats in het algemeen klassement van de Tour de France. Net als in de eerste Pyreneeënrit en in de klimtijdrit eindigde hij in het spoor van geletruidrager Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, de twee sterkste renners tot nu toe.

De lange Duitser van Red Bull Bora-hansgrohe nam meteen ook de witte trui over van Evenepoel, die het jongerenklassement aanvoerde. "Ik had niet gedacht dat ik in aanmerking zou komen voor de witte trui, dus ik ben heel gelukkig", sprak de 25-jarige Lipowitz die afkomstig is uit de wintersport biatlon. "Het publiek hier aan de kant gaf me ongelooflijk veel moraal. Je wilt er alleen maar harder door fietsen."

Zijn ploeggenoot Primoz Roglic was vol lof over zijn 25-jarige ploeggenoot. "Indrukwekkend", noemde de Sloveen de prestaties van Lipowitz. "We zijn een hecht team en Primoz is ook goed, we mogen tevreden zijn", aldus de nieuwe wittetruidrager.