Beurzen New York verliezen fors na aankondiging heffingen Trump

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hard gedaald in de eerste handelsminuten, als reactie op de importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump alle andere landen heeft opgelegd. De breed samengestelde graadmeter S&P 500 zakte 3,2 procent tot 5486,73 punten. De heffingen, die een flinke rem kunnen zetten op de wereldhandel, zijn volgens beleggers erger dan ze al vreesden.

De Dow-Jonesindex zakte 2,9 procent tot 5485,93 punten en techbeurs Nasdaq ging 4,4 procent omlaag tot 16835,16 punten.