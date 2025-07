Bestuurder die inreed op menigte in Hollywood in hechtenis

LOS ANGELES (ANP/AFP) - Een man die ervan wordt verdacht met een auto te zijn ingereden op een menigte in Hollywood, waarbij dertig gewonden vielen, is in hechtenis genomen. Hij werd na het incident aangevallen door omstanders en is met een schotwond naar een ziekenhuis vervoerd voor een operatie. Hij verkeert in stabiele toestand. Hij is echter niet vrij om te vertrekken, hij zit vast bij de politie van Los Angeles, aldus een politiefunctionaris.

De politie onderzoekt of de verdachte moet worden aangeklaagd voor poging tot moord en mishandeling met een dodelijk wapen. Omstanders hadden de man uit de auto getrokken nadat hij in een menigte voor een nachtclub was gereden. De politie meldt volgens nieuwszender ABC dat de bestuurder daarvoor kennelijk uit een nabijgelegen zaak was gezet.