Bäckstedt na zege in tijdrit nieuwe leidster Baloise Ladies Tour

MALDEGEM (ANP) - Zoe Bäckstedt heeft ook het tweede gedeelte van de derde etappe van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Het was een tijdrit over ruim 10 kilometer met start en finish in Maldegem. De renster van Canyon/SRAM, die ook al de ochtendrit had gewonnen, nam de leiderstrui over van de Nederlandse Charlotte Kool.

Bäckstedt kwam uit op een tijd van 13 minuten en 23 seconden en was daarmee vier seconden sneller dan de Nederlandse Ellen van Dijk. De derde plaats in de tijdrit was voor de Belgische Marthe Goossens. Kool, die donderdag de eerste etappe had gewonnen en sindsdien de leiderstrui droeg, eindigde als zeventiende.

Eerder op de dag had Bäckstedt het eerste gedeelte van de derde etappe gewonnen. De 20-jarige dochter van oud-renner Magnus Bäckstedt en oud-renster Megan Hughes bleef samen met de Luxemburgse Marie Schreiber het sprintende peloton net voor.

Zondag eindigt de Baloise Ladies Tour met een rit over 124 kilometer met start en finish in Zwevegem.