NBA-baas ergert zich aan steeds vaker expres verliezende teams

INGLEWOOD (ANP/RTR) - NBA-baas Adam Silver ergert zich steeds meer aan basketbalteams die bewust verliezen in de competitie. Dit doen zij om een betere positie te hebben bij het kiezen van nieuwe spelers in de zogeheten draft aan het einde van het seizoen. "Het lijkt erop dat het expres verliezen dit jaar erger is dan eerder", zei Silver tijdens een persconferentie rond het jaarlijkse All-Star Weekend.

Utah Jazz kreeg onlangs een boete van een half miljoen dollar (zo'n 420.000 euro), omdat de twee beste spelers te weinig speeltijd kregen. Indiana Pacers moest 100.000 dollar betalen vanwege gesjoemel met de selectie.

"We gaan het op twee manieren aanpakken. We richten ons allereerst op het hier en nu, op het gedrag van de teams. We kijken hier scherper naar dan eerder. We doen er alles aan om hen te herinneren aan hun verplichtingen tegenover de fans en andere clubs. Maar we herzien ook de hele aanpak van hoe de draft werkt", zei Silver.