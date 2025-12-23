Bestuurster auto Nunspeet naar ziekenhuis

NUNSPEET (ANP) - De 56-jarige bestuurster van de auto die maandagavond inreed op een groep mensen in Nunspeet ligt in het ziekenhuis, meldt een politiewoordvoerster. Hoe zij eraan toe is, weet ze niet, maar "de medische zorg heeft voorrang op het verloop van het onderzoek", laat ze weten.

De vrouw was maandag aangehouden en meegenomen naar het bureau. Dinsdag blijkt dus dat ze naar het ziekenhuis is gebracht.

In totaal raakten tien mensen gewond, onder wie de bestuurster. Drie mensen raakten zwaargewond. Hoe het met hen gaat, weet de politie dinsdag niet. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

Burgemeester Céline Blom van Nunspeet zei dinsdagavond dat de aanrijding waarschijnlijk een ongeval was. Volgens Blom is de vrouw, een inwoonster van de Gelderse plaats, mogelijk onwel geworden. Van opzet was naar het lijkt geen sprake.