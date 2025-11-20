Demonstranten aangehouden bij protest tegen wapenbeurs Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft negen demonstranten aangehouden bij het protest tegen de wapenbeurs in Rotterdam. Het gaat om zeven betogers, die met bedekte gezichten op een stellage met reclameborden waren geklommen op het plein bij evenementencomplex Ahoy. Toen ze niet luisterden naar de oproep hiervan af te komen, werden ze opgepakt. Later zijn nog twee mensen aangehouden voor het bekladden van het pand met rode verf, bevestigt een woordvoerder van de politie.

Diverse actiegroepen demonstreren tegen de jaarlijkse wapenbeurs NIDV Exhibition for Defence and Security (NEDS). Aan de stellage hingen spandoeken met teksten als 'Stop wapenhandel Fok Fokker' en 'Stop profiting from genocide. No more F-35 parts to Israel'. De arrestanten behoren tot de actiegroep Fok Fokker, die wil dat vliegtuigonderdelenbouwer Fokker stopt met de productie van onderdelen voor de F-35, die bij het Israëlische leger zouden belanden. Deze groep bezette twee weken geleden een pand van Fokker in Papendrecht.

Tientallen betogers roepen vanuit een demonstratievak leuzen naar de bezoekers van de beurs. Ze worden onder meer uitgemaakt voor oorlogsmisdadigers. Bij Ahoy staan meerdere politiebusjes. De verf op het pand is inmiddels verwijderd, zegt een woordvoerster van de activisten. Uit voorzorg stond er een glazenwasser paraat. Ahoy zegt er zelf niks over en verwijst naar de politie.

Blokkades en gebouw bekladden

Vorig jaar greep de politie ook meerdere keren in bij de demonstratie tegen de beurs. Betogers wierpen toen onder meer blokkades op en bekladden het gebouw eveneens met rode verf.

De actievoerders bij het complex vormen een coalitie van lokale en nationale collectieven met de naam Verzet tegen Oorlog (VeTO). Ze willen beurtelings demonstreren tot het einde van de beurs, donderdag 19.00 uur.