Off-piste-skiërs omgekomen in Franse Alpen

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 20:24
VAL D'ISÈRE (ANP/AFP) - Twee Franse skiërs zijn omgekomen toen ze bedolven raakten door een lawine in de Franse Alpen. Het bureau voor toerisme in Val d'Isère heeft hun dood bevestigd. De twee mannen skieden buiten de piste. Ze werden begraven onder een laag van 2,5 meter sneeuw. Andere skiërs van hun groep alarmeerden de autoriteiten.
De twee hadden geen lawinezoekers bij zich en konden alleen worden teruggevonden via het signaal van hun mobiele telefoon.
Weersvoorspellingen waarschuwen voor een hoog risico op lawines in de Franse bergen dit weekend, met fase vier op een schaal van vijf.
