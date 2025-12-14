ECONOMIE
Betogers blokkeren korte tijd ingangen Concertgebouw

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 15:16
anp141225095 1
AMSTERDAM (ANP) - Actievoerders hebben zondagmiddag kort twee ingangen van het Concertgebouw in Amsterdam geblokkeerd. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht op sociale media. De politie heeft volgens hem ingegrepen. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden. Een politiewoordvoerder wil daar niets over zeggen.
De betogers zaten op de stoep bij de artiesteningang en bij een ingang aan de Jan Willem Brouwersstraat. "Er is vrij snel ingegrepen", zegt de woordvoerder van het Concertgebouw. "Daardoor konden de musici en bezoekers naar binnen en kon het concert op de geplande tijd beginnen."
In het Concertgebouw zijn zondag meerdere chanoekaconcerten. De demonstranten zijn tegen de komst van de Israëlische voorzanger Shai Abramson, die zondagavond optreedt in het Concertgebouw.
Aan het begin van de middag was er al een klein protest bij het gebouw. Later zondag worden meer demonstranten verwacht. Er is veel politie aanwezig.
