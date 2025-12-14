Stolz nipt snelste op tweede 500 meter in Hamar, Diniz vierde

HAMAR (ANP) - Jordan Stolz heeft bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Noorse Hamar ook de tweede 500 meter gewonnen. De ongenaakbare Amerikaan moest wel tot het uiterste gaan om de Pool Damian Zurek te verslaan. Het verschil op de meet bleek één duizendste van een seconde in het voordeel van Stolz. Beiden kregen 34,14 als tijd achter hun naam.

Sebas Diniz kwam bijna op het podium. De Nederlander eindigde als vierde in 34,49. Hij kwam vijf honderdsten tekort voor de derde plaats, die naar de Japanner Yuta Hirose ging in 34,44. Stefan Westenbroek zette de tiende tijd neer: 34,74.

Jenning de Boo ontbrak. De snelste Nederlander koos ervoor om met het oog op de olympische kwalificatiewedstrijden Noorwegen eerder te verlaten.

Dione Voskamp

De Japanse Yukino Yoshida won in Hamar de tweede 500 meter bij de vrouwen in 37,65. Ze profiteerde van de afwezigheid van Femke Kok, die de voorgaande zes wereldbekerraces over de kortste afstand had gewonnen. Kok besloot net als De Boo Noorwegen eerder te verlaten om zich volledig te kunnen richten op het komende olympisch kwalificatietoernooi.

De Poolse Kaja Ziomek-Nogal noteerde de tweede tijd met 37,83. Kim Min-sun uit Zuid-Korea kreeg dezelfde tijd, maar was in de duizendsten langzamer dan Ziomek-Nogal.

Beste Nederlandse was Dione Voskamp op de negende plaats met 38,15. Anna Boersma werd veertiende met 38,34.