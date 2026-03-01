ECONOMIE
Betogers proberen diplomatieke post VS in Pakistan te bestormen

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 8:57
anp010326071 1
KARACHI (ANP/AFP) - Betogers hebben in de Pakistaanse miljoenenstad Karachi geprobeerd het Amerikaanse consulaat te bestormen. Het ging volgens een verslaggever om een groep van honderden mensen.
Betogers wisten op het terrein te komen en zouden ook ramen hebben ingeslagen. De politie greep in en vuurde traangas af om de groep uiteen te drijven.
De bestorming volgt op Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Die hebben ook elders in de wereld geleid tot boze reacties. In Irak probeerden honderden mensen het beveiligde gebied in Bagdad binnen te komen waar de Amerikaanse ambassade is gevestigd.
