ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pianist en componist Jan Huydts (89) overleden

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 8:50
anp010326064 1
HILVERSUM (ANP) - Pianist, componist en jazzpedagoog Jan Huydts is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag aan het ANP gemeld. Hij overleed vrijdag in zijn woonplaats Hilversum.
Huydts was meer dan zes decennia actief in de internationale jazzwereld, het theater en het muziekonderwijs. In de jaren zestig begon hij als pianist van het huistrio in de Blue Note Jazzclub in Berlijn, waar hij grootheden begeleidde als Dexter Gordon, Johnny Griffin en Donald Byrd. In deze periode nam hij het album Trio Conception op. Met zijn formatie Third Eye toerde hij door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.
Van 1964 tot 1966 was Huydts bassist bij Toon Hermans en aansluitend was hij van 1966 tot 1970 pianist, orkestleider en arrangeur bij Wim Sonneveld. Hij begeleidde Sonneveld onder meer op de piano bij het iconische lied Het Dorp.
Van 1980 tot 1998 was Huydts verbonden aan het Hilversums Conservatorium als pianodocent, jazzcoördinator en later adjunct-directeur.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

ANP-542407646

Nieuwe afslankmiddelen nóg effectiever, maar kan ons lichaam het nog aan?

ANP-49374499 (1)

Koolhydraatarm eten? Doe maar niet, als je tenminste scherp wilt blijven

Loading