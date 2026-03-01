Pianist en componist Jan Huydts (89) overleden

HILVERSUM (ANP) - Pianist, componist en jazzpedagoog Jan Huydts is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie zondag aan het ANP gemeld. Hij overleed vrijdag in zijn woonplaats Hilversum.

Huydts was meer dan zes decennia actief in de internationale jazzwereld, het theater en het muziekonderwijs. In de jaren zestig begon hij als pianist van het huistrio in de Blue Note Jazzclub in Berlijn, waar hij grootheden begeleidde als Dexter Gordon, Johnny Griffin en Donald Byrd. In deze periode nam hij het album Trio Conception op. Met zijn formatie Third Eye toerde hij door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk.

Van 1964 tot 1966 was Huydts bassist bij Toon Hermans en aansluitend was hij van 1966 tot 1970 pianist, orkestleider en arrangeur bij Wim Sonneveld. Hij begeleidde Sonneveld onder meer op de piano bij het iconische lied Het Dorp.

Van 1980 tot 1998 was Huydts verbonden aan het Hilversums Conservatorium als pianodocent, jazzcoördinator en later adjunct-directeur.