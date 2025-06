Betogers verlaten bezet pand Universiteit Utrecht

UTRECHT (ANP) - Een groepje demonstranten dat sinds dinsdag een pand van de Universiteit Utrecht bezet hield, is daar zelf vertrokken, melden de universiteit en de politie. Dinsdagavond al had de universiteit aangifte gedaan van lokaalvredebreuk en woensdag was het groepje enkele malen gesommeerd om weg te gaan. Ook de politie was er aanwezig.

Volgens een woordvoerster van de universiteit is de hele avond geprobeerd om afspraken te maken met de actievoerders. "Zodat er wellicht een heel klein groepje wel kon blijven overnachten." Dat is op niets uitgelopen en de universiteit deed aangifte.

Het ging om een pro-Palestijns protest waarbij de universiteit is gevraagd alle banden te verbreken met Israëlische organisaties, meldt RTV Utrecht.

Het gebouw staat aan het Janskerkhof.