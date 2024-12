Betoging AfD en tegenprotest na aanslag Maagdenburg

MAAGDENBURG (ANP/AFP) - De Duitse anti-immigratiepartij AfD houdt een demonstratie in Maagdenburg na de aanslag vrijdag op de kerstmarkt in de Oost-Duitse stad. Volgens de partij gaat het om een herdenkingsmars voor de slachtoffers. De verdachte van de aanslag met vijf doden is een migrant uit Saudi-Arabië, die op sociale media sympathiseerde met de AfD en zich negatief uitliet over de islam.

AfD-leider Alice Weidel riep op tot veranderingen "zodat we eindelijk weer in veiligheid kunnen leven". Haar oproep kwam in aanloop naar de vervroegde verkiezingen, die waarschijnlijk over twee maanden zijn. Haar toehoorders riepen: "Deporteren, deporteren, deporteren."

Tegelijkertijd organiseerde de groep Geef Haat Geen Kans (Gib Hass keine Chance) een menselijke ketting, als symbool voor solidariteit en tegen extremisme. De anti-AfD-beweging zei in een verklaring dat "we allemaal geschokt en boos zijn om te zien dat mensen deze wrede daad willen uitbuiten voor hun eigen politieke doeleinden".