Tussenstand Serious Request nu al hoger dan eindopbrengst 2023

ZWOLLE (ANP) - Met de actie Serious Request van NPO 3FM is een dag voor de bekendmaking van de eindopbrengst al meer geld binnengehaald dan vorig jaar met de hele actie. Maandagavond staat de teller na vijf dagen actievoeren op 7.703.855 euro, ruim 2 ton meer dan in 2023 na zes dagen was opgehaald.

Dj's Barend van Deelen, Wijnand Speelman en Sophie Hijlkema, die vanuit het Glazen Huis in Zwolle radio maken, zamelen dit jaar geld in voor Metakids. Deze organisatie zet zich in voor onderzoek naar metabole ziekten bij kinderen.