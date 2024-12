Na verlies Van Veen slechts drie Nederlanders over op WK darts

LONDEN (ANP) - Ook Gian van Veen is er bij het WK darts in Londen niet in geslaagd de derde ronde te bereiken. De Duitser Ricardo Pietreczko versloeg de 22-jarige darter uit het Gelderse Poederoijen met 3-1. Van Veen mocht als nummer 28 van de wereld de eerste ronde overslaan.

Van Veen begon slecht en zag de 30-jarige Pietreczko, 34e op de wereldranglijst, de eerste set met 3-0 winnen. De Nederlander herstelde zich (1-1), maar ging ook in de derde set met 3-0 ten onder en zag zijn opponent de partij vervolgens uitgooien.

Van Veen, wereldkampioen darts bij de jeugd, werd vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld in Alexandra Palace.

De uitschakeling van Van Veen betekent dat slechts drie van de zestien Nederlandse deelnemers de derde ronde hebben bereikt op het WK. Dat zijn Michael van Gerwen, Jermaine Wattimena en Kevin Doets. Zij komen vanaf vrijdag weer in actie.