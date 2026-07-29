Betonblokken rond Pride-straatfeest in Amsterdam-Oost

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam-Oost zijn betonblokken geplaatst rondom het Javaplein. Daar is woensdag tussen 15.00 en 22.00 uur het straatfeest Pride Oost, een viering van de lokale diversiteit met marktkramen, muziek en eetkraampjes.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema wil geen direct verband leggen met de aanslag op de Pride in Berlijn van afgelopen zaterdag. "Er wordt gedaan wat de burgemeester heeft aangekondigd: waar nodig extra maatregelen. We maken op ieder moment een veiligheidsanalyse." Over eventuele extra maatregelen bij de Canal Parade, komende zaterdag, wil hij ook niets zeggen.

In de Duitse hoofdstad reed een man met een bestelbus in op mensen die Pride aan het vieren waren in het stadspark Tiergarten. Vervolgens stak hij op mensen in. Er vielen een dode en 29 gewonden. De verdachte, die islamistische motieven zou hebben gehad, werd zondag door de politie doodgeschoten.