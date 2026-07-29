Honderden vervuilde moestuinen rond Chemours krijgen schoonmaak

DORDRECHT (ANP) - Na een pilot op drie locaties worden de komende jaren honderden moestuinen rond de Chemours-fabriek in Dordrecht voorzien van schone aarde. De grond in die moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht is vervuild met een schadelijke chemische stof die onder de verzamelnaam PFAS valt en uit de fabriek komt. Chemours betaalt de herstelkosten, naar verwachting tientallen miljoenen euro's.

"De pilots hadden als doel om de maatregelen uit het plan van aanpak in de praktijk te toetsen en ervaring op te doen met de technische uitvoering, de logistiek, de communicatie met moestuinders en de kosten", aldus een woordvoerder van de onafhankelijke Stichting Moestuinherstel, die het project uitvoert. "De belangrijkste conclusie is dat de herstelmaatregelen technisch goed uitvoerbaar zijn en dat de beoogde beschermingsdoelstelling kan worden gerealiseerd."