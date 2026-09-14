De zogeheten 'bevalboete' gaat niet door. Het kabinet schrapt de geplande verlaging van het maximumdagloon met 20 procent, zo blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. De maatregel zou jaarlijks minstens 25.000 vrouwen treffen. Een vrouw met een modaal-plus inkomen kon tot ruim €9.000 minder ontvangen rond de geboorte van haar kind. Dat bedrag hoeft nu niet meer ingeleverd te worden.

Wat was de bevalboete?

Het maximumdagloon is de bovengrens van het loon waarmee bepaalde werknemersuitkeringen worden berekend. Het kabinet wilde dat bedrag met een vijfde verlagen. De zwangerschapsuitkering valt onder de Wet Arbeid en Zorg en wordt berekend op basis van het dagloon. Ook ziekte veroorzaakt door de zwangerschap valt onder het maximumdagloon en niet onder de reguliere loondoorbetaling, die doorgaans 100 procent is.

Veel vrouwen met een midden- of hoog inkomen zouden geen 100 procent doorbetaald verlof meer krijgen, maar slechts 90 of 80 procent. Alle vrouwen met een inkomen boven de €5.300 zouden worden getroffen, zo'n 25.000 in totaal. CNV noemde de maatregel een 'forse bevalboete'.

Voor 25.000 vrouwen per jaar was zwanger worden bijna een financiële straf geworden.

De rekening die je nu niet krijgt

Een vrouw die bruto €6.700 per maand verdient, zou tijdens haar vier maanden zwangerschapsverlof €1.300 per maand inleveren: in totaal €5.200. Wie eerder uitviel door zwangerschapsgerelateerde ziekte, kon daar nog eens €3.900 bovenop verliezen. In totaal ruim €9.000 minder inkomen. Nu de verlaging van het maximumdagloon van tafel gaat, blijven die bedragen in de portemonnee van de ouder.

Ook ouderschapsverlof was in gevaar

Naast zwangerschapsverlof zou ook het ouderschapsverlof (negen weken, 70 procent doorbetaald voor zowel vader als moeder) omlaag gaan door de verlaging van het maximumdagloon. Daardoor zouden steeds meer ouders niet 30 procent van hun inkomen inleveren, maar mogelijk 40 of 50 procent. Dat maakte het verlof voor veel gezinnen financieel onhaalbaar.

€824 miljoen voor de schatkist

Het terugdraaien van de maatregel kost volgens de begrotingsstukken €824 miljoen. Daarmee is ook de maatregel van tafel die werd bekritiseerd als de 'bevalboete'. Het besluit is onderdeel van een breder pakket, zo meldde onder meer SGXL.NL op basis van de gelekte stukken. De aangekondigde bezuiniging op de AOW van 2,8 miljard euro gaat eveneens definitief niet door. Daarnaast wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtherstel. De geplande verkorting van de maximale WW-duur van 24 naar 12 maanden is niet geschrapt, maar een jaar uitgesteld: die maatregel zou nu vanaf 2029 moeten ingaan.

Goed begin, niet klaar

CNV noemde het schrappen van de bevalboete "een eerste goede stap." Maar de vakbonden zijn niet tevreden. CNV-voorzitter Hans Van den Heuvel noemt de bezuinigingen op WW en WIA "onacceptabel." FNV-voorzitter Hans Spekman erkent dat het kabinet beweegt, maar de bonden gaan door met acties. De vakbonden willen dat alle voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid worden geschrapt en nemen geen genoegen met uitstel.

De bevalboete is van tafel. Maar voor werkende ouders die in 2027 ook de afbouw van de IACK, het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag voor hun kiezen krijgen (zoals we eerder schreven in Tweeverdieners met kinderen krijgen in 2027 een harde financiële tik: drie regelingen worden versoberd), is het slechts één klap minder in een reeks die nog niet voorbij is.