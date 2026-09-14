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Kremlin: China en India willen helpen oorlog te beëindigen

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 12:35
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MOSKOU (ANP/RTR) - De leiders van India en China hebben volgens het Kremlin hulp aangeboden bij het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dat gebeurde tijdens de top van BRICS-landen in New Delhi, aldus een Russische regeringswoordvoerder.
President Vladimir Poetin zou daar positief op hebben gereageerd. Volgens zijn woordvoerder heeft Rusland er geen bezwaar tegen als andere landen Oekraïne aanmoedigen om "meer flexibiliteit" te tonen.
De landen voerden eerder met Amerikaanse bemiddeling vredesoverleg, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Oekraïne weigert mee te gaan in de Russische eis dat meer gebieden in Oost-Oekraïne worden overgedragen.
Nadat de VS en Israël in februari een oorlog waren begonnen tegen Iran, kwam het vredesproces feitelijk stil te liggen. De regering-Trump wil daar verandering in brengen en stuurde deze maand gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kyiv en Moskou voor topoverleg.
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