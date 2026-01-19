ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zoon Noorse kroonprinses bekent schuld aan nieuwe aanklachten

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 15:06
anp190126129 1
OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is aangeklaagd voor meerdere nieuwe strafbare feiten. Het gaat onder meer om het vervoeren van meerdere kilo's marihuana, verschillende verkeersovertredingen en het schenden van een contactverbod. Høiby heeft schuld bekend voor alle aanklachten, meldt het Noorse persbureau NTB.
Høiby, die binnenkort terechtstaat voor onder meer verkrachting en mishandeling, zou in juli 2020 minstens 3,5 kilo marihuana hebben ontvangen en vervolgens aan iemand anders hebben overgedragen.
"Hij erkent schuld voor dit oude voorval, waarbij hij eenmalig marihuana van A naar B vervoerde zonder er een cent aan te verdienen. Ook voor de overige zaken bekent hij schuld", laat Høiby's advocaat Ellen Holager Andenæs weten aan NTB.
Vorige week werd al bekend dat de politie in Noorwegen onderzoek deed naar nieuwe feiten in de zaak rond Høiby. Het proces tegen Høiby begint op 3 februari in de rechtbank van Oslo.
loading

POPULAIR NIEUWS

dafcc887768a334bd440fcf616ffae23,86dda4c

Heeft het echtpaar van de Zwitserse rampbar banden met de maffia?

anp180126130 1

NAVO-baas Rutte spreekt met Trump over Groenland

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

anp190126046 1

Trump over Groenland: het is tijd en het zal gebeuren

Loading