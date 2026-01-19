Zoon Noorse kroonprinses bekent schuld aan nieuwe aanklachten

OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is aangeklaagd voor meerdere nieuwe strafbare feiten. Het gaat onder meer om het vervoeren van meerdere kilo's marihuana, verschillende verkeersovertredingen en het schenden van een contactverbod. Høiby heeft schuld bekend voor alle aanklachten, meldt het Noorse persbureau NTB.

Høiby, die binnenkort terechtstaat voor onder meer verkrachting en mishandeling, zou in juli 2020 minstens 3,5 kilo marihuana hebben ontvangen en vervolgens aan iemand anders hebben overgedragen.

"Hij erkent schuld voor dit oude voorval, waarbij hij eenmalig marihuana van A naar B vervoerde zonder er een cent aan te verdienen. Ook voor de overige zaken bekent hij schuld", laat Høiby's advocaat Ellen Holager Andenæs weten aan NTB.

Vorige week werd al bekend dat de politie in Noorwegen onderzoek deed naar nieuwe feiten in de zaak rond Høiby. Het proces tegen Høiby begint op 3 februari in de rechtbank van Oslo.