Beweging na 4 jaar: Zelensky in brief aan Poetin: kom direct met mij om tafel

Oekraïne wil direct met de Russische president Vladimir Poetin om tafel voor vredesonderhandelingen. Dat schrijft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een publieke brief aan zijn Russische ambtgenoot. Tijdens die onderhandelingen is Zelensky bereid een volledig staakt-het-vuren in acht te nemen, "zoals gebruikelijk is".

"Wees niet bang om een uitweg uit deze oorlog te kiezen", schrijft Zelensky. "Dat is het voornaamste wat nu van je verwacht wordt." Volgens de Oekraïense leider zijn er tal van landen te noemen die zich willen opwerpen als bemiddelaar voor zulke gesprekken, mits Rusland zich daarvoor openstelt. "Het zijn de leiders die de belangrijkste problemen oplossen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven", aldus Zelensky.

"Oekraïne stelt voor deze oorlog te beëindigen door een direct treffen tussen ons en jullie. Ik stel voor zo'n bijeenkomst te houden", schrijft Zelensky. "Ik stel voor een duidelijke datum voor die ontmoeting af te spreken."