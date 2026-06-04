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Waarom uitstelgedrag zo hardnekkig is (en een simpele oplossing)

psychologie
door Nina van der Linden
donderdag, 04 juni 2026 om 20:52
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Even snel de plant water geven, een mailtje beantwoorden of de was opvouwen. Ondertussen blijft dat ene belangrijke project liggen. Herkenbaar? Uitstelgedrag is een van de meest voorkomende vormen van zelfsabotage en vrijwel niemand ontsnapt eraan.
Voor sommige mensen is het moeilijk voor te stellen. Wie opgroeit met oorlog, armoede of onzekerheid leert vaak al vroeg dat er geen ruimte is om taken voor zich uit te schuiven. Toch blijkt uitstelgedrag geen luxeprobleem. Het komt wereldwijd voor en kent geen culturele grenzen.
In China wordt uitstelgedrag zelfs aangeduid als tuō yán zhèng, waarbij het laatste karakter letterlijk ‘ziekte’ betekent. En dat is niet voor niets. Psychologen zien uitstelgedrag al jaren als een hardnekkig patroon dat verrassend veel invloed heeft op ons leven.
Volgens de Canadese psycholoog Tim Pychyl ontstaat uitstelgedrag precies tussen wat iemand van plan is te doen en wat uiteindelijk gebeurt. Opvallend genoeg zijn mensen vaak betrouwbaarder richting anderen dan richting zichzelf. Een afspraak met een vriend wordt meestal nagekomen, maar die geplande sportsessie om zeven uur ’s ochtends? Die verdwijnt regelmatig achter de snoozeknop.
De oorzaak ligt vaak niet in luiheid, maar in emoties. Taken die spanning, onzekerheid, frustratie of verveling oproepen, worden liever vermeden. Het brein kiest dan voor directe opluchting. Even niet aan die presentatie denken voelt prettiger dan eraan beginnen. Het probleem: die opluchting is tijdelijk.
Onderzoek laat zien dat mensen bovendien van nature geneigd zijn urgente taken voorrang te geven boven belangrijke taken. De plant water geven levert direct resultaat op. Werken aan een groot project kost meer energie en de beloning ligt verder weg. Daardoor schuiven belangrijke zaken steeds verder op.

Opluchting

Psycholoog Seth Gillihan noemt dit mechanisme treffend: uitstel verandert stress tijdelijk in opluchting. Juist daardoor wordt het gedrag telkens opnieuw beloond en blijft de vicieuze cirkel bestaan.
Gelukkig zijn er manieren om die te doorbreken. Experts adviseren om concrete plannen te maken en realistische doelen te stellen. Niet meteen een marathon willen lopen, maar beginnen met vijf push-ups. Niet streven naar een compleet nieuw leven, maar één kleine gewoonte aanpassen.
Ook helpt het om helder te hebben wat echt belangrijk is. Wie gezondheid, groei of rust als kernwaarde ziet, maakt vaak gemakkelijker keuzes die daarbij passen. En oude gewoontes vervangen door betere alternatieven werkt effectiever dan simpelweg proberen ermee te stoppen.
Uitstelgedrag mag dan menselijk zijn, onvermijdelijk is het niet. Soms begint verandering verrassend klein: met gewoon vandaag beginnen.
Bron: Psychology Today

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