Heinen baalt van kabinetsval: Nederland staat er niet goed voor

DEN HAAG (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) vindt het "echt onverantwoord" dat de PVV juist nu uit de regeringscoalitie is gestapt. "Nederland staat er niet goed voor", aldus de hoorbaar geïrriteerde VVD'er voor aanvang van een extra ministerraad. Niet alleen de veiligheid staat onder druk, maar "we zien ook de economie verslechteren", waarschuwde hij. "Dit is geen moment om weg te lopen."

Net als zijn partijleider Dilan Yeşilgöz verdenkt Heinen PVV-leider Geert Wilders van "een vooropgezet plan" om het kabinet te laten vallen. "Het is een partij die consequent wegloopt als het moeilijk wordt", concludeert hij. Heinen blijft voorlopig aan "om het land stabiel te houden", zei hij verder.