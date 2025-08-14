Bewoner aangehouden voor grote brand in centrum Lunteren

LUNTEREN (ANP) - De politie heeft de bewoner aangehouden van een woning die vorige maand afbrandde in het centrum van het Gelderse Lunteren. De man werd op 5 augustus al aangehouden, maar de politie meldt zijn arrestatie donderdag. Hij wordt verdacht van brandstichting. Over zijn identiteit is verder geen informatie gegeven.

De brand in het pand aan de Dorpsstraat brak op zaterdagavond 19 juli uit. De appartementen op de bovenverdieping werden onbewoonbaar, terwijl een snackbar en een winkel op de begane grond schade opliepen. Een persoon werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.