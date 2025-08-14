ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bewoner aangehouden voor grote brand in centrum Lunteren

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 10:14
anp140825089 1
LUNTEREN (ANP) - De politie heeft de bewoner aangehouden van een woning die vorige maand afbrandde in het centrum van het Gelderse Lunteren. De man werd op 5 augustus al aangehouden, maar de politie meldt zijn arrestatie donderdag. Hij wordt verdacht van brandstichting. Over zijn identiteit is verder geen informatie gegeven.
De brand in het pand aan de Dorpsstraat brak op zaterdagavond 19 juli uit. De appartementen op de bovenverdieping werden onbewoonbaar, terwijl een snackbar en een winkel op de begane grond schade opliepen. Een persoon werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.
Vorig artikel

Honderden euro's buitgemaakt na nep-aanrijdingen

Volgend artikel

Politie doet nog steeds onderzoek op plek ongeval luchtballon

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

shutterstock_2026952078

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

1755060665338,haus-der-geschichte-102~_v-16x7@2dXL_-a253d9ef734ceed2dcb1222775e1f0a268339ea8

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen