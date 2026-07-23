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Maatregelen rond afsluiting Westerscheldetunnel tweemaal zo duur

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 11:09
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MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland heeft niet 11, maar ruim 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerscheldetunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar vier maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen (P+R) aan, zet tientallen pendelbussen in en laat de Westerschelde Ferry extra varen.
Zeeland had eerder al 11 miljoen euro vrijgemaakt voor de maatregelen, maar dat bedrag blijkt niet genoeg. Gedeputeerde Harry van der Maas wil het budget verhogen naar 22,1 miljoen. Provinciale Staten moeten hier in een extra vergadering, op 4 september, nog wel mee instemmen.
"Iedereen ziet op tegen de afsluiting. Maar met een stevig pakket maatregelen kunnen we een deel van de pijn verzachten", aldus Van der Maas. De westbuis van de Westerscheldetunnel blijft wel open, maar daar kan dan veel minder verkeer doorheen. De reparatie zelf kost 20 miljoen euro.
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