ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Team Verhoeven protesteert tegen nederlaag en wil een rematch

Sport
door anp
zondag, 24 mei 2026 om 8:40
anp240526046 1
CAÏRO (ANP) - Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen Oleksandr Usyk in een gevecht om de wereldtitel van boksbond WBC. "We hebben bezwaar aangetekend bij de Middle East Professional Boxing Commission, waaronder de scheidsrechters vallen", laat manager Karim Erja weten op het vliegveld in Caïro voor de terugvlucht naar Amsterdam.
Team Verhoeven heeft op beelden gezien dat de scheidsrechter het gevecht beëindigde nadat de bel voor het verstrijken van de elfde en voorlaatste ronde al had geklonken. Verhoeven had daarvoor acht tellen gekregen, maar was alweer aan het boksen. "Het uiteindelijke doel is dat er objectief wordt vastgesteld of de beëindiging volgens de regels is verlopen", vertelt Erja. "Als blijkt dat het gevecht inderdaad na de bel is gestopt, dan vinden wij dat de uitslag niet zomaar in stand kan blijven en opnieuw beoordeeld moet worden."
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

254699671_m

Bijna 4 op de 10 kankergevallen zijn te voorkomen: deze twee leefstijlfactoren spelen de belangrijkste rol

anp 91316547

Moe, futloos: waarom de een beter tegen de hitte kan dan de ander

shutterstock_1488864731

Wat stewardessen als eerste opmerken aan passagiers bij het instappen in een vliegtuig

159751087 m

Het slechtste eten en drinken voor je tanden

173628186_m

Heb jij last van sunshine guilt? Waarom niet iedereen zin heeft om in de zon te zitten

Loading