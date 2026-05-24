Team Verhoeven protesteert tegen nederlaag en wil een rematch

CAÏRO (ANP) - Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen Oleksandr Usyk in een gevecht om de wereldtitel van boksbond WBC. "We hebben bezwaar aangetekend bij de Middle East Professional Boxing Commission, waaronder de scheidsrechters vallen", laat manager Karim Erja weten op het vliegveld in Caïro voor de terugvlucht naar Amsterdam.

Team Verhoeven heeft op beelden gezien dat de scheidsrechter het gevecht beëindigde nadat de bel voor het verstrijken van de elfde en voorlaatste ronde al had geklonken. Verhoeven had daarvoor acht tellen gekregen, maar was alweer aan het boksen. "Het uiteindelijke doel is dat er objectief wordt vastgesteld of de beëindiging volgens de regels is verlopen", vertelt Erja. "Als blijkt dat het gevecht inderdaad na de bel is gestopt, dan vinden wij dat de uitslag niet zomaar in stand kan blijven en opnieuw beoordeeld moet worden."