Biden bereid in september opnieuw in debat te gaan met Trump

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft bevestigd dat hij in september opnieuw in debat wil gaan met de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. In het eerste debat van de huidige campagne voor de verkiezingen, vorige maand, oogde Biden regelmatig verward en fragiel.

"Ik zal met hem debatteren op het afgesproken moment in september", zei de 81-jarige Amerikaanse president in een interview met NBC News. De campagnes van beide kandidaten kwamen medio mei al overeen om op 10 september een tweede debat te houden, dat de zender ABC News zal organiseren.