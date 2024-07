Trump arriveert op Republikeins partijcongres met oor in verband

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is maandagavond lokale tijd gearriveerd op het Republikeinse partijcongres in Milwaukee, in de staat Wisconsin. De oud-president had een verband over zijn oor, waaraan hij zaterdag gewond was geraakt toen hij tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania werd beschoten.

Trump liep onder luid gejuich door de zaal, terwijl het nummer Proud to be an American van Lee Greenwood klonk. Toen de muziek stopte, scandeerden de aanwezigen "fight, fight, fight!", tevens de woorden die Trump zaterdag sprak vlak nadat hij beschoten was en door veiligheidsagenten werd weggevoerd. Zijn binnenkomst was zijn eerste openbare optreden sinds de aanslag.

Commentatoren merkten op dat Trump somber, ingetogen en vermoeid oogde. Hij spreekt de conventie donderdag toe.