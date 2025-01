Biden: bosbranden ergste in de geschiedenis van Californië

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Volgens de Amerikaanse president Joe Biden zijn de bosbranden in Californië de ergste die de Amerikaanse staat ooit getroffen hebben. "Dit is de meest wijdverspreide, verwoestende brand in de geschiedenis van Californië", zei hij.

Hij maakte donderdag bekend dat de Amerikaanse federale overheid 180 dagen lang de volledige herstelkosten van de branden in Los Angeles gaat dekken. Daaronder vallen het verwijderen van puin en het nemen van maatregelen om mensenlevens en eigendommen te beschermen.

De bosbranden in en bij Los Angeles dreigen voor de VS een van de duurste natuurrampen te worden met een geschatte schade van zeker 50 miljard euro.