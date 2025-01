Sluiter nieuwe coach van Griekse tennisster Sakkari

MELBOURNE (ANP) - Raemon Sluiter gaat op deeltijdbasis tennisster Maria Sakkari coachen. Dat laat de 46-jarige Rotterdammer weten, na eerdere berichtgeving in De Telegraaf. De 29-jarige Griekse is momenteel de nummer 32 van de wereldranglijst, maar stond in maart 2022 nog op de derde plaats.

Sluiter was ruim drie jaar de coach van Kiki Bertens. Daarna coachte hij nog Tallon Griekspoor en Elina Svitolina uit Oekraïne. Aan de samenwerking met Svitolina kwam in juli vorig jaar een einde.

Sluiter meldt in zijn column in de krant dat hij de begeleiding van Sakkari deelt met de Belgische coach Julien Cagnina en dat hij voor de helft van het seizoen de coach van de tennisster wordt. "We gaan met Maria kijken of een terugkeer in de top-10 van de wereld mogelijk is", schrijft hij over de doelstelling.

Sakkari had na de US Open geen wedstrijden meer gespeeld door een schouderblessure. In de eerste ronde van de Australian Open neemt de Griekse het op tegen Camila Osorio uit Colombia.