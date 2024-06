Biden en Trump gooien met modder in eerste verkiezingsdebat

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Republikeinse uitdager Donald Trump begonnen hun eerste televisiedebat met een discussie over inflatie en de staat van de Amerikaanse economie. Trump viel Biden meteen aan. "Inflatie doodt ons land", zei hij. "Biden heeft het slecht gedaan." Wat Biden zo slecht had gedaan, maakte Trump niet duidelijk. Het was het begin van een avond gevuld met moddergooien over en weer.

Belangrijke vraag voorafgaand aan het debat was hoe de twee oudere presidentskandidaten zich op het podium zouden gedragen. De consensus onder Amerikaanse commentatoren was dat de 78-jarige Trump krachtig en energiek overkwam in vergelijking met de 81-jarige Biden, die met schorre, aarzelende stem sprak en regelmatig hoestte. Het Witte Huis liet tijdens het debat weten dat de president verkouden was.

Biden begon later in het debat zijn draai te vinden toen hij het karakter van Trump aanviel. "Het idee dat ik mij bij jou zou verontschuldigen?" vroeg Biden op een gegeven moment, ongelovig nadat Trump hem beschuldigde van het mishandelen van veteranen. "Jij bent de sukkel. Jij bent de verliezer", zei Biden tegen Trump.

Crimineel

Zowel Biden als Trump suggereerde dat de ander een crimineel is. "De enige persoon op dit podium die een veroordeelde misdadiger is, is de man naar wie ik nu kijk" zei Biden en beschuldigde Trump vervolgens van seks met pornoster Stormy Daniels. Trump beschuldigde Biden er onder meer van "miljoenen" te ontvangen van China.

De slechte onderlinge relatie van Biden en Trump was vanaf het begin zichtbaar toen ze de traditionele handdruk schuwden. Biden noemde Trump vaak "deze man" en trok grimassen bij enkele van de meer hyperbolische uitspraken van zijn tegenstander.

Medicare

Op momenten leek Biden te vergeten wat hij precies wilde gaan zeggen en zijn stem haperde enkele malen. Hij haalde miljardairs en biljonairs door elkaar. En toen hij betoogde dat de rijken meer belasting moesten betalen, zei hij na een lange pauze dat belastinghervorming ervoor zou zorgen "dat we elke eenzame persoon in aanmerking kunnen laten komen voor wat ik kon doen met de, met de covid".

En: "We hebben eindelijk Medicare verslagen". Waarschijnlijk doelde hij op de coronapandemie, in plaats van op Medicare, een zorgprogramma voor ouderen van de overheid.

Trump sloeg meteen toe. 'Hij heeft gelijk. Hij heeft Medicare verslagen. Hij heeft het gedood."