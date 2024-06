Biden en Trump hebben eerste debat voor presidentsverkiezingen

ATLANTA (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Republikeinse uitdager Donald Trump hebben hun eerste debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Dat wordt gehouden in Atlanta en begint om 21.00 uur plaatselijke tijd, 03.00 uur Nederlandse tijd. Dergelijke debatten trekken al decennia steevast tientallen miljoenen kijkers.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een zittende president in zo'n televisiedebat tegenover een voorganger staat. Voor beide mannen staat veel op het spel. Het debat van anderhalf uur wordt naar verwachting weer massaal bekeken en een blunder kan ze tijdens de campagne nog lang blijven achtervolgen. Biden heeft daarom dagenlang geoefend in zijn buitenverblijf Camp David.

De 81-jarige Biden en de 78-jarige Trump, de twee oudste presidentskandidaten in de Amerikaanse geschiedenis, deden eerder niet mee aan de debatten tijdens de voorverkiezingen van hun partijen. Ze golden toen toch al als de gedoodverfde winnaars. De presidentsverkiezingen kunnen een stuk spannender worden: de twee aartsrivalen zijn in landelijke peilingen verwikkeld in een nek-aan-nekrace.

Met de planning van hun eerste gezamenlijke debat voor 2024 werd meteen geschiedenis geschreven. Het is volgens Amerikaanse media de eerste keer dat een televisiedebat met presidentskandidaten zo vroeg in het jaar wordt gehouden. Die debatten vinden doorgaans plaats in september en oktober en worden traditioneel georganiseerd door de neutrale Commission on Presidential Debates.

Die commissie staat dit keer buitenspel. Biden en Trump hebben afgesproken twee debatten te houden bij nieuwszenders. Dit keer organiseert CNN het debat en in september doet ABC dat. Bij het eerste debat is geen publiek aanwezig. Ook worden de microfoons van de kandidaten uitgezet als ze niet aan het woord zijn. De twee politici maken geen geheim van hun afkeer voor elkaar en bij hun verkiezingsdebatten in 2020 ging het er onrustig aan toe.