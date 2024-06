Verkeerschaos in Rotterdam door vierende fans Turkije

ROTTERDAM (ANP) - Fans die de EK-zege van Turkije vieren zijn woensdagavond in groten getale naar het centrum van Rotterdam getrokken. Op sommige plekken staat het verkeer stil door bijeenkomsten op straat. Boven de stad is ook vuurwerk te horen geweest.

Bij het Kruisplein hangen mensen juichend uit het dak of zijraam van hun auto's met Turkse vlaggen in de hand. Andere fans rijden rond met vlaggen op scooters. Er klinkt heel veel gebrom en getoeter van auto's en scooters en het verkeer staat er nagenoeg vast. Er lopen ook mensen met vlaggen over straat.

Op het kruispunt van de Coolsingel, de Meent en Aert van Nesstraat verzamelen ook heel wat mensen. Ze dansen en maken muziek. De straat is deels afgezet, waardoor mensen met de auto niet langs het stadhuis naar het Hofplein kunnen.

Turkije won met 1-2 van Tsjechië en verzekerde zich daarmee van een plek in de achtste finale op het EK.