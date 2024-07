Biden keldert in de peilingen volgens gelekt memo Democraten

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/AFP) - Joe Bidens kansen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november zijn gekelderd, aldus Bloomberg, dat zich baseert op de nieuwssite Puck. Biden loopt ook voor het eerst achter op vicepresident Kamala Harris. Ook de Democraten Pete Buttigieg, minister van Transport, Gretchen Whitmer, gouverneur van Michigan, en Gavin Newsom, gouverneur van Californië, scoren beter dan Biden.

De informatie komt uit een gelekt memo waar Puck de hand op wist te leggen, van een politiek comité van de Democraten dat fondsen werft voor Bidens campagne. Volgens het memo zijn er steeds meer zorgen over Bidens leeftijd en zijn de Democraten steeds meer verdeeld over de vraag of hij moet worden vervangen.

Over Bidens herverkiezing ontstonden twijfels na het slecht verlopen debat vorige week met zijn belangrijkste tegenstander, voormalig president Donald Trump. Tot nu toe wil de president niet van wijken weten. Hij maakt plannen om Democratische gouverneurs en parlementariërs te ontmoeten en wil staten bezoeken waar de strijd met Trump het moeilijkst is. Ook is hij geïnterviewd door de televisiezender ABC News. Vrijdag worden fragmenten van het interview uitgezonden en zondag zendt ABC News een langere versie uit.

Volgens persbureau AFP is vervanging van Biden als kandidaat onwaarschijnlijk, maar gaan er wel geruchten over mogelijke andere kandidaten. AFP somt enkele van hen op, waaronder Harris, Buttigieg, Whitmer en Newsom. Ook de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, behoort volgens AFP tot de mogelijkheden.