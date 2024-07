Scriptschrijver en regisseur Robert Towne overleden

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse scriptschrijver en regisseur Robert Towne is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Hij stierf in zijn huis in Los Angeles, omringd door familie. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Towne schreef onder meer het script voor de film Chinatown (1974), die geregisseerd werd door Roman Polanski en met zijn vriend Jack Nicholson in een van de hoofdrollen. Het script werd in 2006 door de Amerikaanse bond van scriptschrijvers uitgeroepen tot het op twee na beste ooit, na Casablanca en The Godfather, een film waaraan Towne ook meewerkte.