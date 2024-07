Van Zwol: formatie was niet makkelijk, maar wel noodzakelijk

DEN HAAG (ANP) - "Het was niet altijd makkelijk", blikt afzwaaiend formateur Richard van Zwol terug op de formatie van het kabinet-Schoof. Maar hij noemt het "uiteindelijk wel noodzakelijk" dat dit kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op het bordes komt te staan. "Ik vind ook dat er nu een hoofdlijnenakkoord en vooral een kabinet is gekomen dat recht doet aan de verkiezingsuitslag van november van vorig jaar en dat is denk ik echt wezenlijk."

De formatie duurde ruim zeven maanden, en werd door onrust en onzekerheid getekend. Van Zwol (CDA) werd aanvankelijk met SGP'er Elbert Dijkgraaf ingevlogen als informateur. Daarvoor was verkenner Gom van Striem (PVV) nog voor het aanvangen van zijn werkzaamheden opgestapt, en probeerden ook Ronald Plasterk en Kim Putters (beiden PvdA) als informateur stappen te zetten.

Terugblikkend erkent Van Zwol dat het "best iets korter had gekund, maar als je het heel precies gaat terugrekenen, ook weer niet super veel korter".

Op de vraag of hij trots is op het kabinet dat er staat, zegt de vertrekkend formateur: "Ik heb veel hoop. Ik vond het een voorrecht." Hij is blij dat de traditie van overleg dusdanig heeft gewerkt dat er "gewoon weer ordelijk een kabinet is dat tegenover de nieuw samengestelde Tweede Kamer" staat. Dat kabinet zal werken aan een akkoord "waar, eerlijk is eerlijk, ook een paar onderwerpen in zitten waar de meningen in Nederland over verschillen", erkent hij. "Maar het past wel bij de uitslag van de verkiezingen."