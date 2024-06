Djokovic verslaat Medvedev op gras en lijkt fit voor Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Servische tennisser Novak Djokovic heeft vrijdag een exhibitiewedstrijd gewonnen van de Rus Daniil Medvedev. Daarmee lijkt de nummer 2 van de wereld klaar voor Wimbledon, dat maandag begint. Op het gras bij de Hurlingham Classic in Londen werd het 6-3 6-4.

De wedstrijd moet Djokovic vertrouwen geven. Hij is recent geopereerd aan zijn knie en het was even onzeker of de 24-voudig grandslamwinnaar op tijd fit zou zijn voor Wimbledon. Zijn knie leek het goed te houden tegen de nummer 5 van de wereld.

Djokovic ging vrijdag ook mee in de loting voor het derde grandslamtoernooi van het jaar, waardoor het erop lijkt dat hij meedoet. De zevenvoudig winnaar van Wimbledon, vorig jaar nog verliezend finalist, treft in de eerste ronde de Tsjech Vit Kopriva.