Biden tegen zijn partij: kans om mij opzij te schuiven verkeken

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een brief aan partijgenoten herhaald geen plannen te hebben om zich terug te trekken als kandidaat. Hij schrijft dat Democraten al de kans hebben gehad zich over hem uit te spreken bij de voorverkiezingen van hun partij. "De achterban van de Democratische Partij heeft gestemd. En ze hebben mij gekozen om de partij te vertegenwoordigen."

De 81-jarige Biden staat onder druk om zich terug te trekken als kandidaat na zijn moeizame debatoptreden tegen Donald Trump. Biden schrijft in zijn brief zijn ogen niet te sluiten voor de kritiek, maar opgeven is hij niet van plan. "Ik zou niet meedoen als ik er niet volledig van overtuigd was dat ik de beste persoon ben om Donald Trump te verslaan", aldus Biden, wiens brief naar buiten kwam via Amerikaanse media.

De president zegt dat inmiddels een week uitvoerig is gepraat over hoe het verder moet. Hij vindt dat het nu tijd is om een punt te zetten achter die discussie. "We hebben maar één taak en dat is Donald Trump verslaan."