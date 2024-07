Voor Evenepoel is Tour nog steeds een duel Pogacar-Vingegaard

TROYES (ANP) - Remco Evenepoel heeft nog niet de illusie dat hij zich de komende twee weken kan mengen in de strijd tussen de Deen Jonas Vingegaard en de Sloveen Tadej Pogacar om de eindzege in de Tour de France. "Het zijn de beste twee ronderenners ter wereld. Ik moet al moeite genoeg doen om ze te volgen", zei de Belgische wielrenner van Soudal Quick-Step op de rustdag in de Tour tijdens een onlinepersmoment.

Evenepoel (24) heeft met de eindzege in de Ronde van Spanje en de wereldtitel op de weg en in de tijdrit al een indrukwekkende erelijst, maar stelt zich bij zijn debuut in de Tour bescheiden op. "Ik focus me op de top 5 en misschien een podiumplek. Pogacar en Vingegaard zijn hier voor de eindzege. Dat zal ongetwijfeld een mooie strijd worden. Hopelijk kan ik zo lang mogelijk in hun buurt blijven."

Voorlopig lukt dat goed. Evenepoel won afgelopen vrijdag de eerste individuele tijdrit en staat tweede op 33 seconden van geletruidrager Pogacar en 42 seconden voor Vingegaard, de winnaar van de afgelopen twee edities van de Tour. "Maar we zijn nog niet eens halverwege. We gaan later deze week richting Pyreneeën en volgende week naar de Alpen. Het lastigste moet nog komen. Het meest hectische hebben we wellicht, de eerste dagen in Italië, al gehad."

Pyreneeën

De rustdag kwam van pas. "Zeker, een kort ritje maken en vooral herstellen." Wat hem opviel, was vooral de snelheid waarmee het peloton eerst door Italië en daarna door Frankrijk reed. "In vergelijking met de Giro en Vuelta gaat het hier toch een kilometer of 3 of 4 per uur harder."

Ondanks zijn tweede plek wil Evenepoel niet te hoge verwachtingen scheppen. "Na de Pyreneeën hebben we wellicht een beter beeld waar ik sta. Vooraf dacht ik aan de top 5 en ik blijf graag met mijn voeten op de grond. Ja, ik ken de uitdrukking van de twee honden die vechten om een been en de derde die ermee vandoor gaat. Dat zit beslist niet in ons hoofd. Ik droom ook van het winnen van de Tour, maar weet dat ik nog veel moet leren van die mannen."