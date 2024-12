Biden verzoenend, Trump scheldend in kerstboodschappen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Joe Biden en zijn opvolger Donald Trump hebben sterk contrasterende kerstboodschappen gepubliceerd. Trump herhaalde zijn recente uitlatingen over het in beslag nemen van het Panamakanaal, het kopen van Groenland en het annexeren van Canada, en deed er soms nog een schepje bovenop.

Biden had een korte, traditionele kerstwens over "vriendelijkheid en medeleven", gericht aan alle Amerikanen. Aankomend president Trump plaatste in snel tempo tientallen berichten. In zijn kerstboodschappen beledigde hij landen en personen: "Vrolijk kerstfeest voor de radicale linkse gekken, die constant proberen ons rechtssysteem en onze verkiezingen te dwarsbomen", schreef hij onder meer.

Opnieuw had hij het over de Canadese premier Justin Trudeau als gouverneur, "wiens belastingen voor burgers veel te hoog zijn". In de Verenigde Staten zijn gouverneurs de leiders van de staten. Als Canada de 51ste staat van de Verenigde Staten wordt, kunnen de belastingen met ruim 60 procent dalen, zo stelde Trump.