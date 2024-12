Chaos en doden in Mozambique door onvrede over verkiezingsuitslag

MAPUTO (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Door protesten tegen de verkiezingsuitslag is de situatie in het Zuidoost-Afrikaanse Mozambique volledig uit de hand gelopen. Bij onlusten vielen zeker 21 doden, volgens de autoriteiten. Er is sprake van veel meer slachtoffers. Vooral in de hoofdstad Maputo en in andere steden is het onrustig.

De jongste golf van geweld begon nadat Daniel Chapo, kandidaat van de FRELIMO-partij die al sinds de onafhankelijkheid in 1975 aan de macht is, als nieuwe president werd uitgeroepen met 65 procent van de stemmen. Oppositieleider Venancio Mondlane verwierp de uitslag. Hij kondigde in een toespraak op Facebook aan dat hij zichzelf op 15 januari tot president zal uitroepen. Hij was twee maanden geleden naar het buitenland gevlucht.

De afgelopen dagen werden winkels geplunderd en voertuigen en gebouwen in brand gestoken, waaronder politiebureaus en kantoren van FRELIMO. Uit een extra beveiligde gevangenis bij Maputo zijn ruim 1500 gevangenen ontsnapt. Ruim dertig gedetineerden kwamen om in gevechten met bewakers.