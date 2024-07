Brussel belooft 400 miljoen euro voor Palestijnse Autoriteit

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft de Palestijnse Autoriteit 400 miljoen euro aan steun beloofd. Brussel hoopt de economie van de Westelijke Jordaanoever op die manier te stabiliseren, maar de betalingen zijn wel afhankelijk van hervormingen die de Palestijnse Autoriteit moet doorvoeren.

"Samen leggen we de fundering voor economische en politieke stabiliteit op de Westelijke Jordaanoever", zei Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Het geld wordt in de komende twee maanden uitgekeerd in drie betalingen, afhankelijk van de uitvoering van de hervormingsagenda van de Palestijnse Autoriteit, zei de Commissie in een verklaring.

De financiën van de Palestijnse Autoriteit zijn al jaren niet op orde. Donorlanden hebben de voorbije jaren financiering teruggeschroefd en eisten hervormingen om corruptie en verspilling aan te pakken. Sinds de oorlog in Gaza uitbrak in oktober vorig jaar is de situatie verder verslechterd. Israël, dat een deel van de belastingen int namens de Palestijnse Autoriteit, houdt die sindsdien in.

De Europese Commissie zegt dat meer financiers nodig zijn. De Commissie wil daarom in het najaar een donorplatform opzetten om de Palestijnse Autoriteit ook op de lange termijn in rustiger financieel vaarwater te brengen.