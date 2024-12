Darter Doets verspeelt voorsprong en loopt kwartfinale WK mis

LONDEN (ANP) - Darter Kevin Doets is er niet in geslaagd de kwartfinales van het wereldkampioenschap te bereiken. De 26-jarige Nederlander verspeelde een voorsprong van 3-2 tegen de als vijftiende geplaatste Engelsman Chris Dobey en verloor met 4-3.

Doets, die nog niet eerder in de achtste finales stond, knokte zich net als een dag eerder tegen de Pool Krzysztof Ratajski terug van een achterstand. Dobey liet bij een stand van 2-1 meerdere kansen liggen om uit te lopen naar 3-1. Doets sloeg wel toe en pakte met een finish van 130 ook de vijfde set.

Het lukte Doets daarna nauwelijks nog om triples te gooien. Dobey haalde ook geen hoog gemiddelde, maar gooide de partij wel vrij overtuigend uit.

"Dit was echt geen goede wedstrijd. Na die finish van 130 heb ik geen triple meer gegooid", zei Doets tegen Viaplay. "Het had voor mijn gevoel niet echt met spanning te maken. Ik had gewoon de focus totaal niet. Dat helpt niet mee. Het was een mooi WK, maar daar heb ik voor nu even niets aan."

Dobey neemt het in de kwartfinales op tegen de Welshman Gerwyn Price, die het WK in 2021 won.