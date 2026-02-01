ECONOMIE
Slowaakse veiligheidsadviseur stapt op over mails met Epstein

Samenleving
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 14:35
BRATISLAVA (ANP/AFP) - De veiligheidsadviseur van de Slowaakse regering, ex-minister van Buitenlandse Zaken Miroslav Lajcak, is opgestapt naar aanleiding van mails met de Amerikaanse zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Lajcak zegt niets verkeerd te hebben gedaan en dat de omvang van Epsteins misbruik bij hem toen niet bekend was. Premier Robert Fico betreurt het vertrek van de ervaren diplomaat.
Vrijdag zijn er miljoenen pagina's over de affaire Epstein door het Amerikaanse ministerie van Justitie geopenbaard. Daar duiken ook contacten op tussen Lajcak en Epstein
Epstein had als ondernemer miljardairs als klant en hij omringde zich met beroemdheden, mensen met veel macht en politici. Epstein is maar één keer veroordeeld tot anderhalf jaar cel wegens het uitlokken van betaalde seks met een meisje in 2008. Toen er in 2019 in New York een nieuwe zaak tegen hem begon, pleegde hij in zijn cel zelfmoord.
