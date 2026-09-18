Bij demonstratie op de Dam aangehouden demonstranten weer vrij

AMSTERDAM (ANP) - De dertien demonstranten die donderdagavond in Amsterdam zijn aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam zijn weer vrijgelaten, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.

Negen van de dertien worden ervan verdacht een demonstratie te hebben verstoord. De overige vier worden verdacht van geweldpleging en bekladding. Het OM weet nog niet of zij vervolgd worden.

Pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd een demonstratie tegen de Israël-manifestatie te willen houden. Die mocht van de burgemeester uit veiligheidsoverwegingen niet op de Dam plaatsvinden. Een rechter steunde dat besluit. De groep werd een andere plek iets verderop in de stad toegewezen. De demonstranten die zich toch op de Dam vertoonden, werden door de politie in bussen geladen en elders vrijgelaten.

Het kwam niet tot een confrontatie tussen de twee groepen.