ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bij demonstratie op de Dam aangehouden demonstranten weer vrij

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 16:28
anp180926166 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De dertien demonstranten die donderdagavond in Amsterdam zijn aangehouden rondom de Israël-manifestatie op de Dam zijn weer vrijgelaten, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten.
Negen van de dertien worden ervan verdacht een demonstratie te hebben verstoord. De overige vier worden verdacht van geweldpleging en bekladding. Het OM weet nog niet of zij vervolgd worden.
Pro-Palestijnse demonstranten hadden aangekondigd een demonstratie tegen de Israël-manifestatie te willen houden. Die mocht van de burgemeester uit veiligheidsoverwegingen niet op de Dam plaatsvinden. Een rechter steunde dat besluit. De groep werd een andere plek iets verderop in de stad toegewezen. De demonstranten die zich toch op de Dam vertoonden, werden door de politie in bussen geladen en elders vrijgelaten.
Het kwam niet tot een confrontatie tussen de twee groepen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2750745947

Scheiding na een lang huwelijk alleen: dit verrast vijftigers het meest

shutterstock_2758245933

Dit zijn de slechtste tweedehands auto's – en dit de beste

beroerd gesteld met vertrouwen in pensioenfondsen1604915292

Nieuwe baan, minder pensioen: de regel die in geen enkel sollicitatiegesprek voorbijkomt

schimmelstippen-plafond-header

Die zwarte stipjes op je plafond zijn geen vuil (maar erger)

anp170926223 1

Trump zinspeelt op grote escalatie oorlog Iran

ANP-72204409

Ontplofte powerbank in KLM-toestel was van Camiel Eurlings

Loading