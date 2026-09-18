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IOM slaat alarm over humanitaire crisis in Jemen

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 16:22
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GENÈVE (ANP/DPA) - De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft alarm geslagen over de verslechterende humanitaire situatie in Jemen. Daar zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van humanitaire hulp, waarschuwde missiechef Abdusattor Esoev. Dat komt neer op ongeveer de helft van de bevolking van het arme land aan de Rode Zee.
In Jemen is de afgelopen weken de strijd opgelaaid tussen de Houthi's en troepen van de door Saudi-Arabië gesteunde regering. Strijders van de Houthi's rukten op naar de belangrijke zeestraat Bab al-Mandeb. "Onze middelen zijn heel, heel, heel beperkt en onze voorraad zal heel snel op zijn", zei Esoev, die ook stelde dat 112.000 mensen ontheemd zijn geraakt.
Het grootste deel van die groep is in de afgelopen twee weken gevlucht. Er zijn berichten over vrouwen die in de buitenlucht moesten bevallen, zonder medische hulp. Francesco Galtieri van VN-organisatie UNFPA waarschuwde in een afzonderlijke verklaring dat de crisis "met het uur" groter wordt.
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