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Bijna 13.000 mensen ontheemd door aardbeving Indonesië

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 10:41
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MAUMERE (ANP/AFP) - Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag, meldt de nationale rampendienst. Veel huizen zijn ingestort en burgers slapen al dagen in tenten of de open lucht.
Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7.7 staat op 54; meer dan honderd mensen raakten gewond. Hoewel er op dit moment geen berichten zijn over vermisten, zijn reddingswerkers wel nog op zoek naar slachtoffers onder het puin van verwoeste gebouwen.
Het leger werkt met vliegtuigen en helikopters aan de levering van hulpgoederen aan moeilijk begaanbare gebieden. Het gaat met name om voedsel, kleding en medische middelen. Toch zeggen inwoners van Flores tegen persbureau AFP dat ze zich in de steek gelaten voelen door de regering. Er zouden veel te weinig hulpmiddelen geleverd worden.
Indonesië viert maandag onafhankelijkheidsdag, met een grote ceremonie in Jakarta.
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