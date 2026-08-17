Ben je wel goed gedekt tijdens vakantie? De kleine lettertjes van je reisverzekering

Je hebt een doorlopende reisverzekering afgesloten, dus je zit goed. Toch? Niet als je van plan bent een dagje naar de Efteling te gaan zonder te overnachten. En hoe zit het eigenlijk met hiken in de bergen? Verzekeringsexperts waarschuwen: veel Nederlanders denken ten onrechte dat ze gedekt zijn.

Een doorlopende reisverzekering klinkt als de ultieme geruststelling: het hele jaar door verzekerd, wat je ook onderneemt. Maar die dekking kent een adder onder het gras, vertelt Youri van der Avoird van Independer.

„Bij de meeste verzekeraars ben je tijdens een dagje uit in Nederland alleen verzekerd als dit in combinatie is met een (geboekte) overnachting. Bij bijvoorbeeld een dagje Efteling zonder overnachting, biedt de doorlopende reisverzekering van veel verzekeraars geen dekking.”

Ook weekendjes weg tellen mee

Volgens Joyce Donat van de Consumentenbond wordt vaak onderschat hoeveel er eigenlijk meetelt voor je reisverzekering. „Weekendjes weg en vakantie in eigen land tellen ook mee”, zegt ze. Maar zodra die overnachting ontbreekt, valt de bescherming dus vaak weg — ook al sta je met je gezin in de rij voor de Python.

Juist gezinnen die spontaan een dagje weg plannen, lopen hierdoor risico. Gaat er onderweg iets mis — een ongeluk, plotselinge ziekte — dan kun je dus niet automatisch rekenen op je reisverzekering, simpelweg omdat er geen overnachting bij de uitstap hoort.

Check dus altijd de voorwaarden

Donat raadt aan om nooit blind te varen op de naam van je polis. „Check wel voor je op reis gaat je voorwaarden, want misschien ga je net een heel actieve vakantie doen waarbij je extra dekking nodig hebt.”

Van der Avoird benadrukt dat een doorlopende verzekering voor de meeste mensen nog steeds de slimste keuze is — vooral als je vaker op pad gaat. „Ga je meerdere keren per jaar op reis, of boek je ook weleens spontaan een weekendje weg? Dan is een doorlopende verzekering bijna altijd de beste keuze. Het is niet alleen voordeliger, maar ook veel gemakkelijker.”

Hiken

En wandelen in de bergen, moet je daarvoor een extra verzekering afsluiten? „Bij bergwandelingen kun je buiten de gebaande paden komen, en dat is vaak niet standaard meeverzekerd”, zegt Donat. „Val je en moet je per helikopter van een berg worden gehaald, dan kunnen de kosten flink oplopen.”

Van der Avoird legt uit dat bergsport bij veel verzekeraars onder ‘gevaarlijke’ of ‘bijzondere’ sporten valt. „Soms is dat meeverzekerd, soms moet je een aanvullende dekking afsluiten. Voor bijna alle verzekeraars geldt dat bergsport alleen is verzekerd als je je binnen gebaande wegen begeeft. Bij sommige verzekeraars valt wandelen buiten de gebaande paden wel onder de dekking. Controleer dus goed de dekking van jouw reisverzekering als je op vakantie bergsport gaat uitoefenen.”