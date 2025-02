Bijna 2000 asielzoekers in Ter Apel, verhoogde dwangsom dreigt

TER APEL (ANP) - Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben in de nacht naar vrijdag 1998 asielzoekers overnacht, meldt het COA. Dat is net onder het maximumaantal van 2000 dat het orgaan op het terrein mag opvangen volgens afspraak met de gemeente waarin het centrum ligt, Westerwolde. Het COA moet bij overschrijding van de overeenkomst per keer een nieuwe verhoogde boete van 50.000 euro betalen aan de gemeente.

Sinds 2 november kreeg het Centraal Orgaan opvang asielzoekers het voor elkaar om asielzoekers over het land te verspreiden en onder de 2000 mensen in Ter Apel te blijven. Het COA werd daarbij geholpen door onder andere een lagere instroom van vreemdelingen en de opening van een grote winteropvang op het evenemententerrein in Biddinghuizen en twee asielflats op drijvende pontons in Zaandam. De laatste weken nam de drukte in Ter Apel weer gestaag toe.